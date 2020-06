Ministrul Economiei: "Nu cred ca exista un moment mai prielnic de liberalizare a pietei la gaze naturale. Pretul pe pietele europene si regionale este jos"

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei a fost chemat in Parlament de grupul deputatilor USR, iar tema dezbaterilor este "Masurile economice post-COVID si perspective de insanatosire a economiei romanesti". In cadrul dialogului, ministrul Economiei, Virgil Popescu, sustine ca momentul pentru liberalizarea pietei…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, sustine ca momentul pentru liberalizarea pietei energiei este unul "prielnic”, avand in vedere pretul scazut pe pietele europene. El acuza opozitia unor operatori de pe aceasta piata care vor sa mentina preturi ridicate, desi ei cumpara energia mai ieftin, si…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, este invitat sa participe luni, in plenul Camerei Deputatilor, la "Ora Guvernului".Dezbaterea va avea loc luni, incepand cu ora 17,00. Ministrul Economiei a fost chemat in Parlament de grupul USR, iar tema dezbaterilor…

- Asta in conditiile in care pretul de achizitie al gazelor de catre furnizori va fi mult mai mic dupa liberalizare, a completat Popescu. ”Ceea ce fac furnizorii in momentul de fata, sa trimita oferte (pentru perioada de dupa 1 iulie 2020, cand se liberalizeaza piata gazelor naturale, n.r.), ”semnati…

- Piața gazelor naturale va fi liberalizata incepand cu 1 iulie a.c. pentru consumatorii casnici, conform deciziei autoritaților. Asta inseamna ca prețul gazelor naturale nu va mai fi reglementat de Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), ci se va forma liber pe piața. Totodata,…

- Ce se intampla pe piața romaneasca, dupa ce petrolul american a ajuns la cotații negative. Ministru: Pretul mic la pompa ajuta pe moment, dar inseamna ca economia nu merge Faptul ca pretul petrolului scade nu e neaparat un lucru bun, iar scaderea pretul la pompa ajuta pe moment, dar nu este un semnal…

- Ce se intampla pe piața romaneasca, dupa ce ce petrolul american a ajuns la cotații negative. Ministru: Pretul mic la pompa ajuta pe moment, dar inseamna ca economia nu merge Faptul ca pretul petrolului scade nu e neaparat un lucru bun, iar scaderea pretul la pompa ajuta pe moment, dar nu este un semnal…

- Ce se intampla pe piața romaneasca, dupa ce ce petrolul american a ajuns la cotații negative. Ministru: Pretul mic la pompa ajuta pe moment, dar inseamna ca economia nu merge Faptul ca pretul petrolului scade nu e neaparat un lucru bun, iar scaderea pretul la pompa ajuta pe moment, dar nu este un semnal…