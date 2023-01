Stiri pe aceeasi tema

- Alimentele au suferit cele mai mari scumpiri, in luna noiembrie 2022, fata de luna noiembrie 2021, astfel ca zaharul s-a scumpit cu peste 60%, iar uleiul cu 40%. De asemenea, gazele s-au scumpit cu 37%, iar energia electrica cu 47%.

- Legea privind plafonarea prețurilor la energie electrica a fost adoptata de plenul Camerei Deputaților. Clienții casnici vor plati 0,68 lei/kWh pentru un consum mediu lunar care este mai mic de 100 KWh inclusiv.

- Un numar de o suta de consumatori au ramas nealimentati cu energie electrica, luni, in statiunea Lacu Rosu, din cauza zapezii care a cazut in zona, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Harghita, au fost afectate doua posturi de transformare,…

- Prim-ministrul Romaniei, Nicolae Ciuca, a anunțat ca in cadrul coaliției de guvernare s-a ajuns la o concluzie cu privire la prețurile la energia electrica pentru consumatorii casnici și firme. Prezent joi in orașul Vicovu de Sus, Nicolae Ciuca a spus ca in coaliție s-a convenit ca se va continua ...

- Președintele Asociației Patronatelor Medicilor de Familie din Gorj, doctorul Mihai Moisescu, a trecut la masuri drastice pentru a face economie la energia electrica, relateaza Gazeta de Sud . Mihai Moisescu iși desfașoara activitatea ca medic de familie la Motru și centrul de permanența din Catunele.…

- Partidul naționalist austriac FPO este egal cu SPO de centru-stanga pentru primul loc in ultimul sondaj al Market-Lazarsfeld, care a fost realizat in perioada 17-25 octombrie (2.000 de participanți). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Statul este principalul castigator al cresterilor mari de preturi la energie electrica si gaze, in conditiile in care 95% din crestere se duce la bugetul de stat, a afirmat, marti, Gabriel Biris, managing partner la Biris Goran, in cadrul conferintei Forumul Economic Roman, scrie Agerpres. „M-am uitat…

