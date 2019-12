Ministrul Economiei: Ne vom asuma răspunderea pe modificarea OUG 114 în Parlament, în următoarele 2-3 săptămâni "Ne vom asuma raspunderea pe Ordonanta 114 in Parlament in urmatoarele 2 - 3 saptamani, ne vom asuma raspunderea pe tot pachetul Ordonantei 114, astfel incat, pana la sfarsitul anului, aceasta ordonanta sa-si inceteze efectele dezastruoase pe care le-a avut asupra domeniului energetic, evident cu o perioada de tranzitie, pentru ca nu vrem sa bulversam piata, in special in plina iarna - o perioada de tranzitie pentru gaze naturale si pentru energie electrica - si vreau sa va asigur ca in mine si in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri veti avea un sprijin. Energia este o prioritate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

