- Ministrul economiei, Florin Spataru, anunta, joi seara, ca, in ultimele 6 luni, Romania a inregistrat investitii straine de peste 4,37 de miliarde de euro, in crestere cu peste 21%, fata de aceeasi perioada a anului 2021. „Ca ministru al economiei ma intalnesc in fiecare saptamana cu cel putin…

- ”Ca ministru al economiei ma intalnesc in fiecare saptamana cu cel putin un investitor strain interesat de a dezvolta o afacere in tara noastra. Trendul crescator al investitiilor straine in Romania se reflecta in economie, iar acest fenomen este un rezultat al eforturilor ministerului pe care il conduc”,…

- Premierul Nicolae Ciuca declara ca nu ar trebui sa ne ingrijoreze deloc rezoluția adoptata de Parlamentul Olandei, prin care este refuzat, din nou, accesul Romaniei la Spațiul Schengen. Șeful Executivului se rezuma sa spuna ca „Romania a facut totul”, deși olandezii susțin ca „totul trebuie urmarit…

- Deși Parlamentul European a adoptat rezoluția intrarii Romaniei in Spațiul Schengen, Parlamentul Olandei a adoptat un document in care se cere „analiza cu strictețe a funcționarii statului de drept”. arlamentul olandez a adoptat o rezolutie care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea…

- Europarlamentarul REPER, Dacian Cioloș, a declarat miercuri in Parlamentul European ca amanarea intrarii Romaniei in Spațiul Schengen este un ajutor al partidelor extremiste și antieuropene din Romania. El a avut aceasta reacție dupa discursul unui europarlamentar german care a spus ca Romania și Bulgaria…

- „Parteneriatul dintre Guvernul Romaniei si Consiliul Investitorilor Straini este o certitudine, iar prezenta mea astazi, la evenimentul organizat de dumneavoastra confirma relatia de incredere pe care o avem. Dupa doi ani de pandemie si cu un razboi la granitele tarii, care afecteaza economia la nivel…

- Ministrul muncii, Marius Budai, a anunțat miercuri un pachet de masuri sociale pe care PSD le va propune spre aprobare in coaliția de guvernare. Social-democrații vor majorarea salariului minim brut la 3.000 de lei și creșterea pensiei minime cu 10%, la 1.100 de lei. Oficialul din Guvern a spus ca impactul…

- Europarlamentarul Maria Grapini anunța ce schimbari se vor face la nivelul UE, dar și in Romania, pe piața digitala. ”Regulamentele sunt clare, sunt votate și in termen de 6 luni de la vot trebuie și aplicate in statele membre și vreau sa atenționez ca este foarte important ce face Romania pentru a…