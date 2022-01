Romania poate face pasul catre o economie sustenabila prin investitii in energie verde, in conditiile in care, in Europa, nu sunt foarte multe tari care s-au dezvoltat intr-o astfel de directie si, atunci, exista acest orizont de oportunitate, a afirmat, marti, ministrul Economiei, Florin Spataru, potrivit Agerpres.

"Consider ca suntem intr-un moment important, intr-un moment tranzitoriu in care Romania are cateva oportunitati pe care nu ar trebui sa le rateze. In acest moment va trebui sa ne intoarcem catre baza, catre asigurarea materiilor prime, catre utilizarea acestor materii prime…