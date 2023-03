Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei a solicitat companiei Romarm sa trimita o scrisoare catre instante pentru a clarifica situatia juridica a directorului general, Gabriel Tutu, a afirmat luni ministrul Economiei, Florin Spataru, in contextul in care seful Romarm este cercetat de DNA in dosarul mastilor. „Am solicitat…

- Romania va produce sisteme militare terestre, pulberi si explozibil in urma semmnarii unui memorandum intre Compania Nationala Romarm S.A. si Hanhwa Aerospace din Coreea de Sud.Ministrul Economiei, Florin Spataru, va sustine luni o conferinta de presa ca urmare a semnarii Memorandumului de…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a intalnit cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, E.S. Kent Logsdon. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a declarat vineri, 13 ianuarie, ca a vorbit cu noua ambasadoare a SUA in Romania, Kathleen Kavalec, inclusiv despre ceea ce trebuie facut pentru ca vizele sa nu mai fie necesare pentru romanii care vor sa calatoreasca in SUA. „Am avut…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a vizitat marti, 27 decembrie, compania Softronic din Craiova, specializata in producția și modernizarea de locomotive. In timpul acestei vizite, Florin Spataru a semnat cu Softronic un contract de finanțare din bugetul de stat. Suma de care va beneficia compania…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, respinge afirmatiile privind livrarea de arme catre Ucraina, precizand ca la institutia pe care o conduce nu exista contracte in derulare pentru echipamente sau munitie produse in Romania, relateaza Agerpres. Afirmația acestuia a fost rapid preluata de presa rusa,…

- Un numar de 97 de firme au depus proiecte pentru accesarea celor 150 de milioane de euro puse la dispozitie anul acesta de Ministerul Economiei pentru industria prelucratoare, a declarat ministrul de resort, Florin Spataru, informeaza AGERPRES . „Mii de locuri de munca vor fi create, aceasta fiind una…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a afirmat ca preturile crescute la energie duc economia europeana si cea romaneasca intr-o situatie de necompetitivitate, precizand ca se inregistreaza scaderi ale cresterii economice, dar ca Romania, pentru ca a inregistrat una dintre cele mai mari cresteri la…