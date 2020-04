Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a anunțat ca. duminica a inceput producția primelor maști de protecție in Romania. In plina pandemie de coronavirus, ministrul Virgil Popescu a postat pe contul de Facebook un video cu mai multe maști produse in Romania, ce urmeaza…

- Testul de productie a primelor masti sanitare in Romania a demarat duminica, iar in scurt timp se vor produce 150.000 pe masti pe zi, urmand ca, din 15 aprilie, sa se ajunga la 500.000 de bucati pe zi, a anuntat pe pagina sa de Facebook, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.…

- Testul de productie a primelor masti sanitare in Romania a demarat duminica, iar in scurt timp se vor produce 150.000 pe masti pe zi, urmand ca, din 15 aprilie, sa se ajunga la 500.000 de bucati pe zi, a anuntat pe pagina sa de Facebook, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil…

- Testul de productie a primelor masti sanitare in Romania a demarat duminica, iar in scurt timp se vor produce 150.000 pe masti pe zi, urmand ca, din 15 aprilie, sa se ajunga la 500.000 de bucati pe zi, a anuntat pe pagina sa de Facebook, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil…

- Prima companie mare privata va produce, din 15 aprilie, 500.000 de masti pe zi FFP2 si 100.000 de masti FFP3, urmand sa se ajunga la o productie de 16 - 17 milioane de masti pe luna, a declarat, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, in deschiderea sedintei Executivului.…

- Consiliul de Administratie al Romarm va aproba joi investitiile necesare pentru a incepe productia de masti sanitare, a declarat, miercuri seara, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, potrivit Agerpres. "Maine se va aproba in Consiliul de Administratie (al Romarm -…

- Ziarul Unirea Romarm va produce echipamente sanitare, masti si combinezoane. Virgil Popescu – Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri: ”I-am dat unda verde” Compania Naționala Romarm a primit aprobare pentru productia de echipamente sanitare, de masti si combinezoane, astfel incat sa ramana…

- Romania va incepe in curand productia de materiale esentiale precum masti, combinezoane si biocide, a anuntat marti ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, care a adaugat ca ia in calcul inclusiv redeschiderea unor fabrici inchise care pot ajuta la productia de materiale…