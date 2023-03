Stiri pe aceeasi tema

- SOCIETATEA AGRICOLA FERMIERUL Sediul in Campia Turzii, strada Republicii F.N. JUDEȚUL CLUJ, CIF RO 4959851 Act de inființare Incheierea Civila nr. 10/S.Ag./28.02.1992 a Judecatoriei Turda Subsemnatul SZILAGYI PAL LASZLO, cetațean roman, domiciliat in Romania, mun. Campia Turzii, in calitate de PREȘEDINTE…

- Pompierii turdeni au fost solicitați noaptea trecuta la mai multe intervenții, printre ele fiind un accident rutier petrecut la ieșire din Turda, spre Copaceni, precum și la un incendiu care s-a manifestat intr-o bucatarie a unei locuințe. Potrivit ISU Cluj, la accident, pompierii au gasit la fața locului…

- De Ziua Femeii, subprefectul județului Cluj, Razvan Ciortea, impreuna cu echipa PSD Turda, au imparțit 2.000 de trandafiri, simbol al partidului, turdencelor. “Ma declar fericit! Astazi, impreuna cu colegii mei, am reușit sa facem sa zambeasca 2.000 de doamne și domnișoare!???? ❤️Ceea ce simțim, pentru…

- Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, continua razboiul de la distanța cu Marcel Pușcaș, oficialul de la FCU Craiova. Inainte de Sepsi - CFR Cluj (2-2), președintele oltenilor a insinuat ca Sepsi, adversara lui FCU Craiova pentru un loc in play-off, ar putea caștiga meciul, ca urmare a unui aranjament.…

- S.C. ELLAND PRODCOM SRL, cod de identificare fiscala 9220158, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J12/350/1997, cu sediul in Municipiul Turda, Strada Trascaului nr. 2A, județ Cluj, Romania, anunța semnarea, in data de 21.01.2023 a Contractului de finanțare nr. 371/POC/411/AS, pentru implementarea…

- PMP Turda a organizat Microrevelionul 2023 la restaurantul Gina din localitate, unde au participat peste 300 de persoane, printre cei prezenți aflandu-se inclusiv europarlamentarul Eugen Tomac – președintele PMP, secretarul general al PMP – Ionuț Simionca, consilierii județeni ai PMP Cluj – Calin Cozma…

- ISU Cluj urmeaza sa primeasca in perioada urmatoare o autospeciala de stins incendii de capacitate medie, in cadrul Proiectului de Finanțare Viziune 2020 – Program Operațional Infrastructura Mare. In ultimele doua saptamani, 15 autospeciale de stingere cu capacitatea de 4.000 de litri de apa, din totalul…

- Președintele PSD Turda, Razvan Ciortea, a transmis un mesaj cu ocazia sarbatorilor de iarna, in care a vorbit despre renașterea speranței in inimile tuturor romanilor. ”Sarbatorile de iarna sunt sarbatorile nașterii speranței in lume, odata cu nașterea Pruncului Sfant, speranța care imi doresc sa renasca…