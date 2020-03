Ministrul Economiei: In scurt timp vom adopta setul de masuri pentru sprijinirea companiilor; nu lasam pe nimeni in urma

Executivul va pregati un set de masuri economice pentru a sprijini societatile economice afectate de criza generata de noul coronavirus, sustine, intr-un comunicat de presa, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, el subliniind faptul ca economia trebuie sa mearga inainte, informeaza AGERPRES . “Nu lasam pe nimeni in urma. In urma numeroaselor solutii care ne-au fost transmise pregatim un set de masuri economice pentru a veni in sprijinul companiilor afectate de criza coronavirusului. In cel mai scurt timp se va organiza o sedinta de Guvern in care vom adopta setul…