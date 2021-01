Ministrul Economiei: Impozitul zero pe salariul minim este o masura absolut realizabila. Va fi aplicata din 2022 in agricultura, unde sunt salarii mici si evaziune fiscala foarte mare Impozitul zero pe salariul minim este cea mai buna masura pentru combaterea saraciei si poate fi aplicata din 2022 in agricultura, unde sunt salarii mici si evaziune fiscala foarte mare, a declarat, joi seara, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui. "Impozitul zero pe salariul minim este cea mai bună măsură pe care o putem face să combatem cea mai mare problemă…