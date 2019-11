Stiri pe aceeasi tema

- Deschiderea procedurii de faliment a RADET nu va determina sistarea furnizarii energiei termice de catre ELCEN atata timp cat plata acesteia va fi asigurata de Primaria Municipiului București (PMB), anunța ELCEN.Anunțul Electrocentrale București vine dupa ce instanța a respins luni apelul…

- Deschiderea procedurii de faliment a RADET nu va duce la sistarea furnizarii energiei termice de catre Elcen, atata timp cat plata acesteia va fi asigurata de catre Primaria Municipiului Bucuresti, potrivit unui comunicat al producatorului de energie, remis, luni, AGERPRES. "ELCEN asigura…

- „ ELCEN are stocurile de combustibil necesare si indeplineste conditiile tehnice pentru a asigura o iarna linistita bucurestenilor. Conducatorii Administratiei Publice Locale sa nu politizeze subiectul si sa trateze serios si responsabil problema RADET”, a afirmat joi Virgil Popescu, ministrul Economiei,…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, se va intalni miercuri dupa-amiaza cu liderii minerilor din Valea Jiului, care vor sa ii prezinte oficialului guvernamental problemele din...

- Ludivic Orban considera ca falimentul RADET este iminent, dupa cum arata datele . "Dupa stiinta mea, luni trebuie sa se pronunte instanta in procedura de faliment a RADET. Din punctul meu de vedere, dupa cum arata datele, falimentul RADET este iminent", a spus seful Guvernului. In replica,…

- Instanta ar putea declara falimentul RADET si luni, primaria Capitalei trebuie sa fie constienta de asta, a afirmat, miercuri, noul ministru al Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.

- "Dați-mi voie sa fac o corecție, referitoare la știrile bombastice care se deruleaza chiar in aceste momente pe ecrane, firește știti neadevarate, firește fake news-uri, dar ne-am obișnuit. A ieșit noul ministru al Energiei, langa noul premier al Romaniei, sa-i sperie pe bucureșteni ca vor ramane…

- Romania are mare nevoie sa redobandeasca increderea investitorilor, in contextul in care sectorul energetic are nevoie de investitii de zeci de miliarde de euro, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Economiei, Mediului de Afaceri si Energiei, Virgil Popescu, fiind audiat de comisiile reunite din…