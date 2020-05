Practica actuala a furnizorilor de gaze naturale de a trimite clientilor oferte de contracte pentru perioada de dupa liberalizarea pietei la un pret similar cu cel din contractele anterioare este o golanie, in conditiile in care pretul de achizitie al gazelor de catre furnizori va fi mult mai mic dupa liberalizare, a declarat, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la B1 TV. "Ceea ce fac furnizorii in momentul de fata - sa trimita oferte (pentru perioada de dupa 1 iulie 2020, cand se liberalizeaza piata gazelor naturale, n.r.), 'semnati cu noi', ca va…