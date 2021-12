Stiri pe aceeasi tema

- Romania poate deveni furnizor strategic de semiconductori in UE si, in acest sens, ne dorim dezvoltarea sectorului de microelectronica, cu ajutorul banilor din PNRR, a afirmat, marti, Florin Spataru, ministrul Economiei, intr-o conferinta de presa. El a prezentat trei proiecte strategice ale ministerului…

- “In acest moment sunt 43 de companii”, a spus ministrul. Intrebat cate sunt in insolveta, oficialul a raspuns: “O parte din ele sunt in insolventa, o cifra exacta nu pot sa va dau in acest moment. Daca nu ma insel, cred ca sunt aproximativ 50% din companii”. Despre companiile aflate pe pierdere a…

- Bugetele majoritatii operatorilor economici cu capital de stat din industria de aparare au fost deblocate, in cursul serii de luni, iar angajații iși vor primi salariile pana la sfarșitul anului, informeaza Ministerul Economiei. Ministrul Economiei, Florin Spataru, a avut o intrevedere cu membrii Aliantei…

- Industria nationala de aparare este un capitol important al guvernarii Foto forter.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministerul Economiei a anuntat ca bugetele majoritatii operatorilor economici cu capital de stat din industria de aparare au fost deblocate, astfel încât salariile…

- Ministerul Economiei, Sergiu Gaibu (fost angajat la Expert-Grup) l-a numit pe Dumitru Pîntea în funcția de director interimar al Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM). Dumitru Pîntea a deținut pâna recent funcția de…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Radu Oprea, a declarat marti ca Florin Spataru, cel care a fost propus de social-democrati sa preia portofoliul de la Ministerul Economiei, dupa retragerea lui Marius Humelnicu, este director la Damen Mangalia, cu un CV “impresionant”, doctor in economie si absolvent a doua…

- Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, este propunerea social-democraților pentru postul de vicepremier. El este nominalizat și pentru funcția de ministru al Transporturilor. „Referitor la stabilirea numelui vicepremierului, acesta va fi Sorin Grindeanu. Acesta va fi și ministru al Transporturilor”,…

- PNL și PSD mai au de lucrat la capitolul incredere, declara ministrul desemnat al Digitalizarii, Florin Roman. El mai precizeaza ca rotația premierilor se va produce in baza unui gentlemen’s agreement. „Deocamdata avem un acord politic agreat de catre conducerile partidelor care fac parte din aceasta…