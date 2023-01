Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul portughez de energie regenerabila EDP Renovaveis a anuntat luni ca va demara actiuni in justitie impotriva noilor taxe impuse producatorilor de energie de Polonia si Romania, transmite Reuters. La fel ca multe alte sate membre ale Uniunii Europene, Romania si Polonia au introdus recent…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, confirma extinderea productiei de armament din Romania cu ajutorul unei finantari din Germania, dar spune ca scopul nu este producerea de obuze pentru armata ucraineana, ci pentru suplinirea deficitului de armament al Romaniei si al tarilor NATO. In urma cu doua…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a respins afirmatiile privind livrarea de arme de catre Romania catre Ucraina, precizand ca la institutia pe care o conduce nu exista contracte in derulare pentru echipamente sau munitie produse in țara noastra.

- Florin Spataru a respins acuzațiilor privind livrarea de arme catre Ucraine, menționand ca in ministerul pe care il conducere nu exista contracte in derulare pentru echipamente sau muniție produse in Romania.

- Intrebat daca statul roman ar putea sa preia aceasta companie, daca sunt suficienți bani la buget, Florin Spataru a spus: „Nu exista nicio strategie de preluare a acestei companii, dar dupa cum știți s-a discutat acum ceva timp de inființarea unui furnizor de energie cu acționar statul roman. Guvernul…

- Profiturile companiilor de stat din energie au explodat, arata datele publicate in ultimele doua zile. Romgaz, Hidroelectrica, Nucleareletrica, Transgaz si Transelectrica raporteaza castiguri uriase pe primele noua luni ale anului 2022. Insa, in timp ce profitul a crescut, o parte din aceste companii…

- Ministrul economiei, Florin Spataru, anunta, joi seara, ca, in ultimele 6 luni, Romania a inregistrat investitii straine de peste 4,37 de miliarde de euro, in crestere cu peste 21%, fata de aceeasi perioada a anului 2021. „Ca ministru al economiei ma intalnesc in fiecare saptamana cu cel putin…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, s-a intalnit, joi, cu Ambasadorului Ucrainei in Romania, Igor Prokopchuk, caruia i-a promis ajutorul pentru reconstructia tarii, anunța News.ro.