- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, acuza de cateva zile ”sabotaje inchipuite”, crezand ca bucurestenii nu vad realitatea orasului lor, in conditiile in care infrastructura Termoenergetica cedeaza in fiecare zi pentru ca ”nu a facut nimic”, a transmis, marti, ministrul Economiei, Energiei si Mediului…

- ​Ministrul Economiei, Energiei și al Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat, pentru StartupCafe.ro, ca nu crede ca în anul 2020 guvernul sau va reintroduce impozitul de 10% pe salariu în cazul programatorilor și a altor lucratori din IT care beneficiaza acum de scutire. Citește…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu a declarat pentru HotNews ca Romania va putea folosi Fondul de Modernizare, conform Art. 10 al Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana in valoare de 7 miliarde de euro, pentru tranziția de la carbune la gaz a centralelor, conform…

- “Sunt mai multe aspecte asupra carora am suspiciuni si pe care le doresc elucidate pe deplin, aspecte deosebit de importante pentru bunul mers al economiei si al sistemului energetic national. Doresc o verificare ampla in legatura cu situatia producerii energiei electrice, cu aprovizionarea cu carbune…

- Ziarul Unirea Continua demararea proiectului ”PNL aduce gazele in casele romanilor”. Premierul a cerut ca rețelele de gaze sa poata fi finantate cu fonduri europene Demararea proiectului ”PNL aduce gazele in casele romanilor” continua printr-o noua etapa, anunța Ministrul Economiei, Energiei și Mediului…

- Elaborarea unui plan multianual de colaborare cu Armata Romana este necesara pentru a avea o planificare strategica a comenzilor ce se vor face companiilor din industria de aparare, le-a transmis marti ministrul Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, sindicatelor din…

- Guvernul nu are nicio intentie sa anuleze voucherele de vacanta, acestea vor fi acordate in continuare, a declarat joi ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la deschiderea Targului de Turism al Romaniei. ‘Nu avem nicio intentie sa oprim voucherele de vacanta, am spus-o…

