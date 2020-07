Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a anuntat ca isi va face concediul in Romania in acest an si a precizat, in context, ca romanii care doresc sa plece in vacanta in alte tari trebuie sa se protejeze si sa respecte regulile tarii respective, potrivit Agerpres.

"Eu unul anul acesta voi merge in turism intern. In fiecare an am plecat din tara, anul acesta voi ramane in Romania. Cred ca este mai safe pentru mine, pentru familia mea, sa ne petrecem cat avem din acest concediu in Romania. Asta nu inseamna ca, daca sunt romani care vor sa plece in Grecia sau…