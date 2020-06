Ministrul Economiei este convins ca pretul gazelor naturale va scadea de la 1 iulie: "Faptul ca acum ofera aceleasi preturi sau mai mici cu 2 lei nu inseamna ca lucrurile vor ramane asa"

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit acestuia, pretul la gaze naturale va scadea de la 1 iulie, indiferent daca furnizorii o vor face de acum, de la 1 iulie sau dupa acea data, iar faptul ca acum ofera aceleasi preturi sau mai mici cu 2 lei nu inseamna ca lucrurile vor ramane asa. "Una e sa faci cu mana ta o catastrofa, cum a…

- Pretul la gaze naturale va scadea de la 1 iulie, indiferent daca furnizorii o vor face de acum, de la 1 iulie sau dupa acea data, iar faptul ca acum ofera aceleasi preturi sau mai mici cu 2 lei nu inseamna ca lucrurile vor ramane asa, a afirmat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a declarat, pentru B1 TV, ca liberalizarea prețurilor la gazele naturale se va produce de la 1 iulie, dat fiind ca Guvernul PNL a abrogat, la 1 ianuarie, controversata Ordonanța de Urgența 114. Ministrul liberal a declarat, din nou, ca aceasta OUG…

- Una dintre principalele preocupari pentru perioada urmatoare este ca, in Romania, sa se gaseasca masti de protectie in magazine dupa data de 15 mai, la un pret in jurul a 2 lei, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Principala preocupare a Ministerului…

- "Turismul romanesc merita! In ultimii ani, 1 mai reprezenta inceperea sezonului turistic in Romania. Din pacate, anul acesta, criza generata de COVID-19 a desfiintat aceasta traditie. Cu siguranta saptamana viitoare voi incerca sa am o intalnire cu organizatiile reprezentative din acest sector al…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, vrea sa organizeze saptamana viitoare o intalnire cu organizatiile reprezentantive din turism pentru a gasi masuri suplimentare care sa ajute firmele din domeniu sa treaca peste aceasta criza."Cu siguranta saptamana viitoare voi incerca sa am o intalnire cu organizatiile…

- Ministrul Economiei: Duminica a inceput productia primelor masti in Romania. Pana in 15 aprilie, se va ajunge la 500.000 de bucati pe zi Testul de productie a primelor masti sanitare in Romania a demarat duminica, iar in scurt timp se vor produce 150.000 pe masti pe zi, a anuntat pe pagina sa de Facebook,…

