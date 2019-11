Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri s-a intalnit marti cu sindicatele din industria de aparare pentru a purta o serie de discutii in vederea elaborarii unor strategii de actiune in viitorul apropiat, iar partile au vorbit despre problemele cu care se confrunta cele mai…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, susține ca Guvernul nu intenționeaza sa renunțe la voucherele de vacanta. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a participat joi la Adunarea Generala a Actionarilor Electrica, fiind pentru prima data cand un ministru participa in sedintele AGA. "Particip la Adunarea Generala a Actionarilor Electrica SA, care are loc la sediul central al…

- Guvernul nu are nicio intentie sa anuleze voucherele de vacanta, acestea vor fi acordate in continuare, a declarat joi ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la deschiderea Targului de Turism al Romaniei. ‘Nu avem nicio intentie sa oprim voucherele de vacanta, am spus-o…

- RADET urmeaza sa intre in faliment. Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, ii liniștește pe bucureșteni și le transmite ca nu trebuie sa se ingrijoreze. Ministrul a precizat ca i-a chemat de urgenta pe responsabilii din sectorul energiei termice la o sedinta, la minister,…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, se va intalni miercuri dupa-amiaza cu liderii minerilor din Valea Jiului, care vor sa ii prezinte oficialului guvernamental problemele din...

- Subventionarea pretului platit de toata populatia Romaniei la energie si gaze trebuie sa inceteze si sa continue sa primeasca ajutoare doar cei care au cu adevarat nevoie, a declarat, miercuri, ministrul Economiei Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la preluarea mandatului, scrie Agerpres. …