- Sursele Variety sustin ca Netflix se grabeste sa-si lanseze versiunea cu reclame. Pentru a fi disponibila inaintea celei pe care o va oferi Disney+, Netflix ar vrea sa aiba lansarea pe 1 noiembrie. Disney+ a anuntat deja ca va lansa versiunea cu reclame pe 8 decembrie in Statele Unite. Aceasta va costa…

- Disney+ a castigat in ultimul trimestru 14,5 de milioane de abonati, majoritatea din afara Statelor Unite. Serviciul de streaming are acum 152,1 de milioane de abonati. Celelalte doua servicii de streaming detinute de Disney, Hulu si ESPN+ au ajuns la 46,2 respectiv 22,8 de milioane de abonati. Asta…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au crescut cu 1,44 dolari, sau cu 1,5%, la 96,35 dolari pe baril pana la ora 16:35 GMT. Cotatia titeiului american West Texas Intermediate a fost de 96,33 dolari pe baril, in crestere cu 1,38 dolari sau cu 1,5%. Saptamana trecuta, temerile ca o recesiune ar putea…

- Ministerul chinez de Externe a mai precizat ca suspenda cooperarea cu Washingtonul privind prevenirea criminalitatii transfrontaliere si traficul de droguri, precum si repatrierea migrantilor ilegali, ca parte a opt masuri specifice. Intr-o declaratie emisa la scurt timp dupa ce Pelosi a parasit Japonia…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 3,76 dolari, sau cu 3,7%, la 96,78 dolari pe baril, cel mai redus nivel atins din 21 februarie, data anterioara invaziei ruse in Ucraina. Contractele futures pentru titeiul West Texas Intermediate (WTI) au scazut cu 3,76 dolari, sau cu 4%, pana la…

- Zborul care a dus-o marti pe presedinta Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, la Taiwan, a fost cel mai urmarit din istoria Flightradar24, potrivit site-ului de urmarire a zborurilor, transmite AFP. "In momentul aterizarii in Taipei, (zborul) SPAR19 era urmarit de peste 708.000 de oameni din…

- In ciuda tensiunilor care afecteaza relațiile dintre Statele Unite și China, dupa ce Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, a anunțat ca ar putea vizita Taiwanul, monedele din regiune au avut o evoluție apreciativa. Cursul euro a scazut de la 4,9287 la 4,9262 lei, minim…

- China va lua ”masuri ferme si puternice” in cazul in care presedinta Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, va continua planurile de a vizita Taiwanul, a anuntat, marti, Ministerul chinez de Externe, relateaza The Associated Press.