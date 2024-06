Stiri pe aceeasi tema

- Automobilul Mini complet electric al BMW, fabricat in China, urmeaza sa fie lovit de cel mai mare tarif pentru vehicule electrice, de 38,1%, conform planurilor provizorii ale UE, a declarat vineri o sursa familiarizata cu chestiunea, o potentiala lovitura terminala pentru perspectivele de vanzare ale…

- Germania incurajeaza Comisia Europeana sa aiba discutii constructive cu Beijingul privind impunerea de tarife vamale suplimentare pentru vehiculele electrice (EV) fabricate in China, a anuntat miercuri un purtator de cuvant al Guvernului, adaugand ca Berlinul nu vrea mai multe restrictii comerciale…

- Volvo cars a inceput sa mute producția de vehicule electrice fabricate din China in Belgia. Compania se așteapta ca Uniunea Europeana sa mearga mai departe cu o masura drastica impotriva importurilor subvenționate de Beijing, a raportat sambata Times, potrivit Reuters. Volvo, care este deținuta majoritar…

- Grupul auto suedez Volvo Cars a inceput sa mute in Belgia productia vehiculelor electrice (EV) fabricate in China, pe fondul asteptarilor ca Uniunea Europeana va merge inainte cu masurile contra importurilor subventionate de Beijing, a anuntat publicatia britanica The Times, citata de Reuters și Agerpres.

- China se opune ferm majorarii semnificative a tarifelor vamale de catre SUA, a anuntat marti Ministerul Comertului de la Beijing, promitand masuri dure pentru a-si apara drepturile si interesele, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Comisia Europeana a avertizat trei producatori de vehicule electrice (EV) din China ca nu au pus la dispozitie suficiente informatii pentru investigatia sa anti-subventii, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Daca Executivul comunitar ajunge la concluzia ca informatiile…

- Un asistent al unui europarlamentar din partea partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a fost retinut de politia germana. Acesta este suspect intr-un „caz deosebit de grav” de spionaj in favoarea Chinei, a anuntat marti biroul procurorului federal, relateaza Reuters. Jian G.,…

- Germania se numara acum printre liderii mondiali in sustinerea apararii ucrainene, a declarat joi presedintele Volodimir Zelenski in discursul sau video catre concetateni, dupa ce cu doua zile inainte ii multumise personal cancelarului Olaf Scholz pentru ceea ce a facut pentru Ucraina in China. Joi,…