Ministrul Economiei din Brazilia provoacă indignare, menționând un decret din vremea dictaturii militare Doi dintre foștii președinți ai Braziliei, un judecator suprem și președinții ambelor camere ale Congresului l-au criticat pe ministrul Economiei pentru afirmația sa conform careia guvernul țarii ar putea apela la masuri draconice în cazul în care opozanții de stânga provoaca proteste asemanatoare cu cele din Chile, scrie Reuters.

Vorbind la Washington luni, despre revoltele din țarile vecine, ministrul Paulo Guedes a spus reporterilor sa nu fie surprinși daca va fi activata masura AI-5, o masura decretata de dictatura militara din perioada 1964-1985 pentru a dizolva Congresul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

