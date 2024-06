Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat vineri ca vom avea intr-adevar o drona romaneasca in momentul in care proprietatea intelectuala este a noastra, el aratand ca vom avea si un proiect de cercetare,...

- Guvernul Ciolacu se folosește de un act european privitor la materialele critice pentru a adopta in legislația naționala o lege prin care vor avea loc derogari pentru exploatarile aurifere in detrimentul mediului. Aurul nu se afla in lista materialelor critice la care se refera documentul european.…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea, se afla in Qatar alaturi de premierul Marcel Ciolacu. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Stefan-Radu Oprea, a declarat recent ca este convins ca numarul de turiști din Qatar care viziteaza Romania va crește…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea, a declarat miercuri ca este convins ca in Romania va creste numarul de turisti din Qatar, dar este nevoie de o serie de investitii, de hoteluri cu un standard foarte ridicat pentru a creste acest turism.

- Corpul de control va verifica activitatea Cupru Min Abrud. Se analizeaza pierderi financiare. Anunțul ministrului Economiei Corpul de control va verifica activitatea Cupru Min Abrud. Se analizeaza pierderile financiare inregistrate de companie. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului,…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Ștefan Oprea, a spus, miercuri, in plenul Senatului, ca proiectul privind drona romaneasca este unul in care crede și mai multe companii romanești au produse deja foarte performante.Oprea a spus ca are mare incredere in drona romaneasca.„Despre…