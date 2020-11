Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca in sedinta de Guvern de joi se va discuta in prima lectura Ordonanta care prevede ajutor de stat pentru companiile din sectorul HoReCa. Vor fi aproximativ 50.000 de beneficiari, iar suma maxima care va putea fi accesata este 800.000 de euro.…

- ”Astazi am avut o intalnire cu reprezentantii HoReCa la Guvern, impreuna cu primul-ministru. Am avut o discutie vizavi de problemele care sunt in sectorul HoReCa si le-am adus la cunostinta ca maine, in sedinta de Guvern, o sa citim in prima lectura o Ordonanta de Guvern, prin care vrem sa acordam un…

- Va fi suplimentat și bugetul pentru masura 2, cea pentru capitalul de lucru. Proiectul se afla pe ordinea de zi a ședinței de guvern. O ultima incercare pentru ca inițiativa „Fara Penali” sa intre la vot. Senatul a acceptat Potrivit modificarilor care vor fi facute la vechea ordonanța de urgența,…

- Virgil Popescu, ministrul economiei a declarat ca se lucreaza la o schema de ajutor de stat pentru agenții economici din domeniul HoReCa, grav afectați, in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza B1 TV.Ministrul economiei a precizat ca agenții economici vor primi 20 % pentru pierderea suferita la…

- Guvernul va elimina condiția ca IMM-urile fara angajați pe anul trecut sa fi avut cifra de afaceri de minimum 5.000 de euro pentru a putea accesa microgranturile de cate 2.000 de euro prin masura 1 ajutoarelor de stat pentru ieșirea din criza COVID-19 – a declarat, vineri, Ionel Danca, șeful Cancelariei…

- Companiile active in Romania in sectoarele care se confrunta cu costurile semnificative ale electricitatii si care sunt in mod special expuse la concurenta internationala au inceput sa primesca ajutorul de care au nevoie, dupa ce Guvernul Romaniei a aprobat, la finalul lunii mai, o Ordonanța de Urgența…

- Oamenii de afaceri din HoReCa ar putea primi 100.000 de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice sau de statii de incarcare pentru masini electrice si electrice hibrid plug-in-proiect. Ministerul Economiei și Mediului de Afaceri a lansat saptamana trecuta, in consultare publica Proiectul de Ordonanța…