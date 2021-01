Stiri pe aceeasi tema

- Impozitul zero pe salariul minim este cea mai buna masura pe care o putem lua ca sa combatem saracia si sper sa fie aplicata din 2022 in agricultura, unde sunt salarii mici si evaziune fiscala foarte mare, a declarat, joi seara, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui.…

- Plafonarea salariilor din institutiile asa-zis autofinantate la nivelul incasat de presedintele Romaniei este un criteriu de bun simt, mai ales pentru Romania, care nu este un stat bogat, a afirmat, joi seara, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui. "Am vorbit…

- ”Eu imi doresc cat mai repede, pentru sanatatea economiei noastre. Dar trebuie sa ascultam de epidemiologi. Epidemiologii trebuie sa ne spuna. (...) In momentul in care sanatatea romanilor nu este pusa in pericol, deschidem tot. Eu imi doresc lucrul asta cat mai curand. Sanatatea trebuie sa fie pe…

- Claudiu Nasui a declarat ca exista un blocaj pe masura 2 a schemei de ajutor financiar pentru intreprinderile mici si mijlocii, in contextul pandemiei, fiind 18.000 de cereri pe aceasta masura, iar ritmul este foarte lent, de 90 cereri pe zi. Ministrul Economiei a adaugat ca exista cateva planuri…

- Programul de guvernare al viitoarei coalitii PNL-USR-PLUS-UDMR va include scutirea de taxe si impozite pentru plafonul reprezentat de salariul minim din veniturile persoanelor din agricultura, incepand cu 2022, au declarat pentru Profit.ro surse autorizate din coalitie.

- De 30 de ani, politicienii au fost mai interesați de cum sa se imbogațeasca și sa-și mareasca bugetele pe care le au la dispoziție, decat de cum sa scoata romanii din saracie. Mai grav, politicile paguboase ale statului au condamnat milioane de romani la saracie și i-au gonit din propria lor țara.Cel…

- Deputatul USR Claudiu Nasui a declarat vineri ca masura "zero taxe pe salariul minim", inclusa in programul USR PLUS de guvernare, ar urma sa fie implementata gradual, pe parcursul a cinci ani, vizand in primul rand paturile sociale care au cele mai mici salarii. In cadrul unei conferinte de presa,…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Beniamin Todosiu: USR PLUS propune zero taxe pe salariul minim. Reducem povara fiscala de pe umerii romanilor (P) Romania este pe primul loc in Europa la impozitarea muncii pe salariul minim. Campioana europeana este și la saracia in munca deoarece 17,4% dintre romanii…