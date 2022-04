Stiri pe aceeasi tema

- ”Vom avea o strategie a resurselor minerale. Ieri am avut o prima discutie cu companiile din domeniu, cu institutele de cercetare, cu ANRM, cu Ministerul Economiei si ma astept ca in urmatoarele saptamani sa actualizam strategia pe resurse minerale, de asemenea sa venim cu normele de aplicare a…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca,, desi actualei coalitii de guvernare nu i s-au dat prea multe sanse, la inceput, acum cu totii au ajuns la maturitate politica si si-au dat seama ca oameniii nu sunt interesati de ceea ce se intampa in interiorul partdelor politice, ci ii interseaza sa vada…

- Guvernul trebuie sa vina cu masuri pentru salariatii din Romania, fie de reducere a fiscalitatii pe munca, fie de crestere a salariilor, deoarece preturile cresc de la o zi la alta si salariile raman pe loc, iar saracia bate la usa fiecaruia dintre noi, a declarat presedintele Dumitru Costin, la…

- Romania este un stat cu potential agricol enorm, iar industria chimica este strategica pentru acest sector, a afirmat ministrul Economiei, Florin Spataru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Masuri drastice anunțate de ministrul Economiei: Cozile de la benzinarii aduc schimbari in piața de carburanți Masuri drastice anunțate de ministrul Economiei: Cozile de la benzinarii aduc schimbari in piața de carburanți Ministrul Economiei, Florin Spataru, a anunțat ca specialiștii analizeaza posibilitatea…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a declarat ca una dintre prioritațile principale ale ministerului pe care-l conduce este construcția de la zero a unei fabrici de pulberi in țara noastra. “”Constructia unei fabrici de exploziv de la zero este una dintre investitiile prioritare pe care le vizez,…

- Regizorul Bobby Paunescu a declarat ca, in afara judecatorilor și procurorilor corupți, și avocații au un rol important in crearea unor adevarate rețele de abuzuri in justiție. Acesta a acuzat interese imobiliare ce se ascund in acțiunile din justiție pentru preluarea studiourilor Buftea – „catedrala…

- Despre procurorii și judecatorii corupți și desființarea Secției Speciale de investigare a magistraților - SIIJ, Bobby Paunescu amintește și rolul avocaților in abuzurile ce au loc in justiția din Romania.„Padure fara uscaturi nu exista, dar toata rețeaua se face prin avocați. Chiar daca ala zice ca…