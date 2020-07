Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile pe litoralul romanesc sunt extrem de mari, iar acest lucru nu este o noutate pentru nicio persoana care a fost macar o data in vacanța la munte sau la mare. Odata cu criza econimica care a lovit puternic Romania, cetațenii au sperat ca vor gasi prețuri mai accesibile pentru orice buzunar,…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a anuntat ca isi va face concediul in Romania in acest an si a precizat, in context, ca romanii care doresc sa plece in vacanta in alte tari trebuie sa se protejeze si sa respecte regulile tarii respective, relateaza Agerpres. “Eu…

- Incepand cu data de 1 iunie romanii pot calatori din nou pe teritoriul tarii fara a fi necesara declaratia pe propria raspundere, cu toate acestea anumite reguli trebuie respectate, dintre care cea mai importanta find distantarea sociala. Hotelierii au fost nevoiti sa ia masuri pentru ca angajatii…

- Preturile in cea mai cautata statiune de la malul Marii Negre din Romania, Mamaia, variaza, in medie, de la 30 de euro/noapte de persoana la un hotel de 3 stele, la 120 de euro, pentru unul de 5 stele, dar in functie si de perioada aleasa, in timp ce in Costinesti, preturile pot cobori pana la 15 euro/noapte…

- Stare de alerta. Noi masuri de relaxare de saptamana viitoare. "Daca vorbim de deschiderea turismului si de data de 15 iunie, ne gandim din ce in ce mai serios sa dam drumul la sezonul turistic in data de 15 iunie pe litoralul romanesc, pentru ca observam ca, cel putin pana acum, vorbim de o panta…

- Sezonul turistic pe litoral ar putea demara pe 15 iunie, a anuntat joi ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, care precizeaza totodata ca terasele se deschid de la 1 iunie, urmand ca cel mai probabil pana vineri sa publice un ordin comun impreuna cu Ministerul Sanatatii…

- In momentul de fata nu exista o certitudine privind deschiderea sezonului estival pentru cetatenii romani catre Grecia, Bulgaria si Serbia incepand din 1 iunie, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. Ministrul Economiei a facut mai multe precizari…

