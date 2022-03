Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei monitorizeaza piata carburantilor si investigheaza situatiile in care preturile au crescut foarte mult, fara a avea o justificare economica. Anticiparea unui anumit pret ce ar trebui practicat de catre o companie si anuntarea acestuia in piata poate intra sub incidenta prevederilor…

- Vicepreședintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, va efectua o vizita oficiala in Romania, vineri, 11 martie 2022. Klaus Iohannis o va primi pe Kamala Harris la Palatul Cotroceni. Vizita sa vine in contextul amenințarilor de securitate produse de razboiul dintre Rusia și Ucraina. „Președintele…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, a declarat luni, 7 martie, ca spera ca gazul romanesc sa-l inlocuiasca pe cel rusesc și ca se așteapta ca legea offshore sa ajunga in Parlament in urmatoarele saptamani.“Intreaga Europa va fi afectata. E normal ca tarile cele mai apropiate vor fi afectate cel mai…

- Popescu a enumerat ca variante de sporire a propriilor rezerve cresterea capacitatilor de stocare si explorarea unor rute alternative de aprovizionare. In acest sens, ministrul Energiei a precizat ca Romania sustine parteneriatul strategic dintre UE si Azerbaidjan, precum si operationalizarea Coridorului…

- Invazia Rusiei in Ucraina ar urma sa inceapa, miercuri dimineața, la ora locala 3 dimineața, dupa cum susține o sursa americana din Kiev a cotidianului The Mirror, deși Vladimir Putin a anunțat ca retrage trupe de la granița cu Ucraina. Șefii Kremlinului vor ordona un atac asupra Ucrainei la aceasta…

- Intra in vigoare noile masuri de sprijin pentru populație și companii Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, în studioul Radio România Actualitați. Foto: Arhiva/Radio România Actualitați De astazi intra în vigoare noile masuri de sprijin…

- Discutia publica care se poarta acum de catre politicienii de la putere sau chiar de catre cei din opozitie asupra modului cum si-au suflecat ei manecile si ajuta populatia sa plateasca facturi mai mici nu este decat praf in ochi. Scumpirea energiei electrice si a gazului natural din ultimul an este…

- Inceputul de an vine cu vești proaste pentru consumatorii casnici din Romania, nevoiți sa plateasca foarte mult pentru facturile la gaze și energie, mai ales ca furnizorii sunt tot mai puțini. Fața de anul trecut, la gaze, doar 20 de companii mai au oferte pentru consumatorii casnici, comparativ cu…