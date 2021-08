Stiri pe aceeasi tema

- Neimpozitarea salariului minim ar putea fi o solutie pentru pastrarea fortei de munca in tara, iar aceasta masura va incepe la 1 ianuarie 2022 intr-un sector privat, care ar putea fi HoReCa, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ministrul Economiei, Claudiu Nasui. ‘Penuria de forta de munca…

