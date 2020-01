Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, este invitat la interviurile HotNews.ro LIVE, joi, de la ora 14.00. Efectele Pactului Ecologic European asupra economiei românești, soarta mineritului, viitorul energiei nucleare, exploatarea gazelor din Marea Neagra sunt câteva…

- Americanii de la ExxonMobil negociaza cu rusii de la Lukoil si cu polonezii de la PGNiG vanzarea participatiei de 50% din perimetrul petrolifer Neptun Deep din Marea Neagra, au declarat, luni, pentru AGERPRES, surse din sectorul energetic. "Exxon se afla in discutii cu cele doua companii.…

- Liberalii au inceput pregatirile pentru un proiect care sa concureze celebrul PNDL inființat de Liviu Dragnea: „PNL aduce gazele in casele romanilor”. Daca PSD spunea ca „a scos țara din noroaie” cu PNDL, liberalii dau bice propriului proiect.Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri,…

- Voucherele de vacanta vor fi mentinute si in 2020, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la postul Antena 3, mentionand ca este examinata si solutia de a stimula utilizarea lor si in perioada de extrasezon.

- Elaborarea unui plan multianual de colaborare cu Armata Romana este necesara pentru a avea o planificare strategica a comenzilor ce se vor face companiilor din industria de aparare, le-a transmis marti ministrul Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, sindicatelor din…

Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, susține ca Guvernul nu intenționeaza sa renunțe la voucherele de vacanta.

