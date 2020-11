Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca in sedinta de Guvern de joi se va discuta in prima lectura Ordonanta care prevede ajutor de stat pentru companiile din sectorul HoReCa. Vor fi aproximativ 50.000 de beneficiari, iar suma maxima care va putea fi accesata este 800.000 de euro.…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a comentat, luni seara, anuntul lui Marcel Ciolacu ca va demisiona pentru a nu beneficia de pensie speciala: ”As vrea sa o vad si pe asta”. Ministrul crede ca, in loc de ”populisme ieftine”, ar trebui modificata legea, astfel incat sa fie eliminate pensiile speciale.…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, anunta ca Guvernul a modificat o ordonanta privind activele functionale ale companiilor, astfel incat actionarii firmelor care au probleme sa nu mai poata dezmembra si vinde ca fier vechi activele industriale. In astfel de situatii, Guvernul va putea interveni…

- Guvernul a aprobat miercuri o ordonanta de urgenta care permite statului roman sa preia activele industriale functionale ale unor companii, in contul datoriilor pe care le au acestea la ANAF, precum COS Targoviste, a declarat ministrul Economiei, Virgil Popescu, in briefingul de presa al sedintei…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, Memorandumul pentru acordarea unui ajutor de stat companiilor din HoReCa, industria ospitalitatii si agentiilor de turism. Firmele afectate vor primi 20% din pierderea suferita in 2020, fata de cifra de afaceri din 2019. ”Pentru compensarea pierderilor suferite…

- Industria auto este marea absenta dintre domeniile in care colaborarea trebuie intarita in urmatorii patru ani in cadrul parteneriatului strategic Romania – Franța. Nu mai este de mirare anunțul Renault ca modelul electric Dacia va fi produs in China. Ramane doar sa constatam ca intre hartiile scrise…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a elaborat un proiect de ordin care contine normele privind deschiderea restaurantelor incepand cu data de 1 septembrie, pentru intrarea acestuia in vigoare fiind nevoie insa de avizul Ministerului Sanatatii si de cel al ANSVSA. Ordinul va intra in vigoare…