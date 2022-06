Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de la guvernare va analiza in urmatoarea perioada daca este cazul sa vina cu o alta masura care sa reduca efectiv pretul carburantilor, daca acea compensare de 50 de bani nu are impactul asteptat, a afirmat ministrul Economiei, Florin Spataru.

- Guvernul a aprobat o hotarare privind modalitatea de indicare a preturilor produselor oferite spre vanzare consumatorilor, modificarile vizand, intre altele, informatiile legate de reduceri. "Trebuie sa platim pretul corect pentru produsele cumparate si sa protejam consumatorii impotriva unor oferte…

- Florin Spataru, ministrul Economiei, afirma ca Europa trece printr-un moment istoric, iar ochii Europei de Vest sunt indreptati catre Romania prin prisma potentialului economic, a stabilitatii energetice, dar si prin prisma faptului ca tara noastra se afla la granitele Ucrainei. Oficialul precizeaza…

- “Am avut un protest spontan generat de acumularea unor nemultimiri de-a lungul multor ani si intarzieri salariale si a unor drepturi de foarte multe luni. Ceea ce am constatat si au confirmat si ei e ca in ultimele doua luni s-a ajuns cu salariile la zi, au fost platite aceste salarii, doar ca avem…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, prezent in cursul saptamanii trecute la Cugir, a spus ca va mai dura cativa ani pana cand arma ar putea fi produsa pentru a intra in dotarea Armatei Romane. Conform acestuia, tehnologia necesara fabricarii in serie a noii arme de asalt ar trebui adusa din SUA sau…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a vizitat, marti, Uzina Dacia Mioveni si a transmis sprijinul pentru industria auto din Romania. ”Ma aflu aici pentru a discuta cu oamenii care muncesc la Uzina Dacia Mioveni. Am avut un dialog constant cu conducerea Dacia, dar am vrut sa discut si cu salariatii.…

- Reducerea oportunitaților de investiții și finanțare, de incheiere cu succes a unei tranzacții, pierderea clienților sau chiar cazuri de raspundere la nivelul conducerii societații sunt doar cateva dintre problemele cu care s-ar putea confrunta companiile in lipsa unei strategii adecvate in domeniul…