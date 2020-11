Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca taxa unica nu va fi desfiintata, fiind un concept liberal. De asemenea, potrivit lui Popescu, alocatiile copiilor se vor dubla pana in 2022, iar pana in 2024, pensiile vor creste cu 46 la suta. ”Taxa unica ramane, este conceptul nostru liberal…

- ”Este o tema falsa. Infirm categoric acest scenariu, infirm categoric cresterea taxelor. Am spus foarte clar in programul de guvernare, taxele nu vor creste, nu vom taia salariile bugetarilor. Ba mai mult, din ce spun datele statistice, venitul mediu salarial a crescut cu 7,5% fata de venitul mediu…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, sambata, 7 noiembrie, intr-o intervenție telefonica la Realitatea Plus, ca pensiile vor crește și in anii viitori, dar in funcție de posibilitațile bugetare, pe care pana la finalul anului le va analiza și prezenta ministrul Finanțelor, informeaza G4Media.ro.”Pensiile…