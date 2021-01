Stiri pe aceeasi tema

- Companiile de stat trebuie reformate masiv si trebuie pusi in functii doar acei oameni cu care sa se faca reforma, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui. "Eu nu stiu sa fi fost o sarcina de serviciu in 2016, ca demnitarii sa…

- Plafonarea salariilor din institutiile asa-zis autofinantate la nivelul incasat de presedintele Romaniei este un criteriu de bun simt, mai ales pentru Romania, care nu este un stat bogat, a afirmat, joi seara, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui. Citește și: Mugur…

- Update Bugetul pe 2021 nu se va adopta pana la finalul acestui an, cu toate ca negocierile pentru formarea noului Guvern s-au incheiat și Parlamentul a fost investit. Conform Antena 3, Cițu spune ca bugetul va fi adoptat in jurul datei de 10 ianuarie. Guvernul Florin Citu și-ar putea incepe treaba…

- Vicepremier va fi Dan Barna. Va fi sustinut Catalin Drula la Ministerul Transporturilor, Claudiu Nasui la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stelian Ion la Ministerul Justitiei, Cristian Ghinea la Ministerul Investitiilor si

- Guvernul Florin Citu și-ar putea incepe treaba cu acte in regula inca de astazi, dupa votul plenului reunit al Parlamentului. Lista Cabinetului si programul de guvernare vor fi depuse la Parlament in jurul orei 8,00, iar sedinta Birourilor permanente reunite va avea loc intre orele 9,00 si 10,00, scrie…

- Conducerile USR si PLUS au validat, marti seara, lista membrilor formatiunilor care vor ocupa functii de ministri in viitorul guvern, condus de Florin Citu, anunta Agerpres. In urma votului Comitetului Politic USR si al Consiliului National PLUS, ministrii propusi de Alianta USR PLUS sa faca parte…