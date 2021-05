Ministrul Claudiu Nasui cere amanarea dezbaterilor din Parlament pe proiectul Legii 5G, pentru care coaliția de guvernare a cerut adoptarea de urgența. Premierul Florin Cițu nu știa de demersul ministrului din cabinetul sau și a declarat ca este “surprins” ca Nasui a procedat astfel. Ministerul Economiei, Claudiu Nasui, a cerut, printr-o adresa catre președintele Senatului, […] The post Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, SFIDEAZA premierul și coaliția de guvernare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .