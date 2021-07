Stiri pe aceeasi tema

- Depunerea declaratiei de beneficiar real a fost simplificata, a anuntat, marti, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, pe Facebook. "Depunerea declaratiei de beneficiar real a fost simplificata. (...) Noua declaratie are doar o pagina si jumatate, este mai usor…

- Depunerea declaratiei de beneficiar real a fost simplificata, a anuntat, marti, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, pe Facebook. "Depunerea declaratiei de beneficiar real a fost simplificata. (...) Noua declaratie are doar o pagina si jumatate, este mai usor de completat…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a anunțat vineri ca schema de despagubire pentru industria HoReCa, prin care firmele vor primi o despagubire de 20% din diferenta intre cifra de afaceri din 2020 si cea din 2019, va fi lansata marti. „Marti, 29 iunie, lansam schema de despagubire pentru industria HoReCa.…

- "Zero taxe pe salariul minim" este o idee pe care o promovez pentru a reduce inegalitatile teritoriale, iar scutirea de la orice forma de bir, taxe, impozit si contributie ar avea impact pozitiv foarte mare in sectoare precum agricultura si HoReCa, a afirmat ministrul Economiei, Antreprenoriatului…

- Vaccinul reprezinta, pentru mine, sansa de a ne revedea cu totii liberi, fara masca si facand toate lucrurile pe care le faceam inainte de pandemie, a afirmat, sambata, intr-un clip video postat pe propria pagina de Facebook, ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui.…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a scris pe Facebook un mesaj in care susține ca in cadrul coaliției de guvernare s-a decis ca declarația de beneficiar sa fie amanata pana pe 1 octombrie. Oficialul mai spune ca reușise sa elimine aceasta declarație, insa ea a redevenit obligatorie printr-un amendament…

- Trei noi membri au fost numiti temporar, pentru patru luni, in Consiliul de Administratie al Uzinei Automecanice Moreni SA, fiind vorba despre Daniel Sava, Patricia Vasile si Mihai Rus, anunta Ministerul Economiei. Numirile au venit dupa expirarea mandatelor provizorii ale membrilor CA. Ministrul…

- “Obiectivul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) este sa numeasca in consiliile de administratie profesionisti potriviti provocarilor pe care le intampina fiecare companie in parte, in scopul asigurarii activitatilor de supraveghere si conducere administrativa a acestor companii.…