Stiri pe aceeasi tema

- ANRE și Autoritatea Naționala pentru Protectia Consumatorilor vor demara o serie de controale la anumiți furnizori care au incheiat contracte cu preț ferm pentru un an de zile și care, acum, notifica consumatorii casnici ca vor sa schimbe prețul, a anunțat, sambata, ministrul Energiei Virgil Popescu.…

- Autoritatea Nationala de Reglementara in Energie (ANRE) si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) vor demara o serie de controale la furnizori de gaze naturale care au incheiat contracte cu pret ferm pentru un an de zile si care, acum, notifica consumatorii casnici ca vor sa…

- Controverse in Guvern, intre miniștrii Claudiu Nasui și Dan Vilceanu. Ministrul Economiei a reacționat imediat dupa declarațiile ministrului de Finanțe de astazi, conform carora masura „zero taxe pentru salariul minim” trebuie sa mai aștepte: “Cand e vorba sa dam 50 de miliarde de lei la programe pentru…

- Angajatorii care nu platesc salariatilor indemnizatia aferenta concediilor medicale, pentru boli obisnuite, vor risca amenzi mult mai mari de la 1 august, data la care intra in vigoare Ordonanța de Urgența 74/2021. Noua ordonanța de urgența modifica o serie de prevederi ale OUG 158/2005 privind concediile…

- Ministerul Mediului a pus in dezbatere publica un proiect de lege care aduce sancțiuni mult mai dure pentru cei care ard ilegal deșeuri. Proiectul propune inchisoare pana la 3 ani pentru arderea fara autorizație a deșeurilor și obliga Garda de Mediu sa dea sancțiuni, nu avertismente, potrivit antena3.ro.…

- Camera Deputaților a adoptat, prin vot final, miercuri, un proiect de lege care prevede ca toate contractele de credit cu banca, indiferent de banca, sa poata fi incheiate la domiciliul clientului sau prin e-mail. Deputații au adoptat prin vot final un amendament la ordonanța de la finalul anului trecut…

- Aproximativ un milion de consumatori casnici de electricitate si-au schimbat contractul de la inceputul anului pana acum si toti marii furnizori din piata au primit amenzi pentru nereguli, potrivit datelor furnizate pentru AGERPRES de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE). La 1 ianuarie…

- Camera Deputaților, for decizional, a adoptat legea privind alaptatul in public. Persoanele fizice și juridice care interzic sau impiedica alaptarea in public pot fi sancționate cu amnezi intre 100 și 2.000 de lei. Proiectul de lege privind alaptarea in spatiile publice, a fost adoptat, joi, cu 279…