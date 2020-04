Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat duminica seara ca sunt discutii in Guvern si sunt luate in calcul mai multe scenarii legate de salariatii bugetari, iar la Ministerul Muncii se lucreaza, probabil, la o analiza pe acest subiect.



"Avem discutii in Guvern si evident ca luam in calcul mai multe scenarii referitoare si la personalul bugetar. In primul rand ar trebui sa stiti ca un bugetar cand sta acasa nu mai primeste acele sporuri. Deci cu asta din start este diminuat acel salariu. Avea foarte multe sporuri, spor de antena, spor de periculozitate.…