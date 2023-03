Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, condus de social-democratul Florin Spataru, a alocat, in mai puțin de 1 an, prin scheme de ajutor destinate industriei din Romania, 314 milioane euro. Acești bani sunt alocați ca raspuns la crizele simultane cu care s-a confruntat inclusiv sectorul industriei in ultima perioada.…

- ”Astazi am semnat mai multe contracte de finantare in valoare de 3,7 milioane lei cu firme care activeaza in sectoare industriale diverse, precum industria fabricarii echipamentelor electrice, textila, farmaceutica, aeronautica. In total, Ministerul Economiei a alocat prin cele 3 scheme de ajutor destinate…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a anuntat ca sustine modificarea legislatiei in asa fel incat in domenii strategice statul sa poata infiinta noi companii. Asta in condițiile in care acelasi stat care nu a fost capabil sa faca profitabile unele dintre companiile pe care le detine. Ministrul invoca…

- ”Romania are un numar de companii de stat (care produc arme – n.r.) in care Ministerul Economiei este actionar majoritar, avem 14 companii care functioneaza, care asigura o gama largita de produse, munitie si servicii, mentenanta pentru Ministerul Apararii Nationale si nu numai. Dar vreau sa va spun…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, sustine luni o conferinta de presa ca urmare a semnarii Memorandumului de Intelegere pentru cooperare industriala dintre Compania Nationala Romarm S.A. si Hanhwa Aerospace in vederea producerii in Romania a unor sisteme militare terestre, a pulberilor si explozibilor,…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a participat marți, la Craiova, la evenimentul de semnare a primului contract de finanțare prin schema de ajutor de minimis „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de crestere a competitivitatii produselor industriale” de catre Softronic Craiova, lansata…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a vizitat marti, 27 decembrie, compania Softronic din Craiova, specializata in producția și modernizarea de locomotive. In timpul acestei vizite, Florin Spataru a semnat cu Softronic un contract de finanțare din bugetul de stat. Suma de care va beneficia compania…