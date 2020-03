Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de izolare la domiciliu si achizitiile de alimente determinate de panica pe fondul pandemiei de coronavirus ar putea stimula preturile mondiale la alimente, chiar daca exista o oferta suficienta de cereale si oleaginoase in principalele state exportatoare, a declarat sambata un economist…

- Organizatia pentru Alimentatie si Agricultura a ONU (FAO) si specialisti din domeniul agriculturii trag un semnal de alarma și spun ca achizițiie exagerate de alimente pot provoca o adevarata criza.Avertismentul specialiștilor vine dupa ce, in țarile afectate de noul coronvirus, oamenii au facut cumparuri…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a scazut in februarie, dupa patru luni de crestere succesiva, in urma declinului pretului uleiurilor vegetale, al carnii si al cerealelor, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.…

- “Lumea, intre risipa alimentara si foamete”, declarație politica a deputatului Calota Florica Ica in Politic / on 04/03/2020 at 09:48 / Risipa de alimente a atins o dimensiune atat de importanta, incat poate fi considerata o problema mondiala, cu repercusiuni asupra tuturor verigilor…

- Indicele global al preturilor la produsele alimentare a crescut pentru a patra luna consecutiv, in ianuarie, ca urmare a majorarii preturilor la uleiuri vegetale, zahar si grau, a anuntat, joi, Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), informeaza Reuters. FAO publica…

- Preturile mondiale la alimente au crescut in decembrie, pentru a treia luna consecutiv, atingand cea mai ridicata valoare din ultimii cinci ani, ca urmare a majorarii puternice a preturilor la uleiurilor vegetale, zahar si lactate, precum si a relansarii preturilor la cereale, a informat ieri Organizatia…

- Preturile mondiale la alimente au crescut in decembrie, pentru a treia luna consecutiv, atingand cea mai ridicata valoare din ultimii cinci ani, ca urmare a najorarii puternice a preturilor la uleiurilor vegetale, zahar si lactate, precum si a relansarii preturilor la cereale, a informat joi, Organizatia…

- Agricultura romaneasca ramane pe profit si in acest an, mai ales pe zona productiei de cereale, chiar daca recordurile nu s-au mai tinut lant ca in 2018, insa ramane tributara importului de alimente, cu un deficit in crestere, in special in comertul cu Uniunea Europeana. Anul 2019 a fost marcat de fenomene…