Stiri pe aceeasi tema

- Romania poate deveni furnizor strategic de semiconductori in UE si, in acest sens, ne dorim dezvoltarea sectorului de microelectronica, cu ajutorul banilor din PNRR, a afirmat, marti, Florin Spataru, ministrul Economiei, intr-o conferinta de presa. El a prezentat trei proiecte strategice ale ministerului…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a primit aprobarea unei finanțari de peste 6,2 milioane de lei pentru implementarea proiectului „Susținerea competitivitații in cercetare-dezvoltare și inovare prin dezvoltarea capacitații instituționale a Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC-INOV-IMP2)”.…

- ”Suma de 630 milioane de lei, pusa la dispozitia autoritatilor publice locale si judetene, de catre Guvern, pentru asigurarea prefinantarii si a contributiei proprii la investitii, a fost accesata in totalitate”, a transmis, marti, MInisterul Dezvoltarii. La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Guvernul…

- O companie norvegiana doreste sa investeasca 800 de milioane de euro in Romania in capacitati de productie a unui combustibil care poate inlocui carbunele, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Energiei, Virgil Popescu. "Este o companie mare norvegiana cu care am negociat, am discutat.…

- Romania ar putea sa atraga o investiție norvegiana de 800 milioane euro in zece capacitati de productie a unui combustibil care poate sa inlocuiasca carbunele, iar printre locațiile vizate se afla inclusiv Valea Jiului, a anunțat ministrul propus al Energiei, Virgil Popescu. Acesta a precizat ca este…

- Romania ar putea sa atraga o investiție norvegiana de 800 milioane euro in zece capacitati de productie a unui combustibil care poate sa inlocuiasca carbunele, iar printre locațiile vizate se afla inclusiv Valea Jiului, a anunțat ministrul propus al Energiei, Virgil Popescu. Acesta a precizat ca este…

- O companie norvegiana doreste sa investeasca 800 de milioane de euro in Romania in capacitati de productie a unui combustibil care poate inlocui carbunele, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Energiei, Virgil Popescu. “Este o companie mare norvegiana cu care am negociat, am discutat. Doreste sa…

- Romania a pierdut in acest an fonduri europene de 4,7 milioane de euro pentru decontarea de teste RT PCR si rapide antigen pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2, a declarat, ieri, premierul interimar Florin Citu, care a sustinut ca motivul ar fi faptul ca fostul ministru al Sanatatii Ioana Mihaila…