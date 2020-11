Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat miercuri o ordonanta de urgenta prin care este suplimentat de la 350 de milioane de euro la un miliard de euro bugetul schemei 2 din granturile acordate intreprinderilor mici si mijlocii, a afirmat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, in briefingul…

- Virgil Popescu, ministrul economiei a declarat ca se lucreaza la o schema de ajutor de stat pentru agenții economici din domeniul HoReCa, grav afectați, in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza B1 TV.Ministrul economiei a precizat ca agenții economici vor primi 20 % pentru pierderea suferita la…

- Peste 22.200 de firme mici si mijlocii au aplicat pentru obtinerea de granturi pentru capital de lucru din fonduri europene, ministrul Economiei, Virgil Popescu, anuntand ca doar un sfert dintre acestea pot primi bani din bugetul de 350 de milioane de euro, alocat initial acestei masuri. In acest…

- Este vorba despre o schema de ajutor de stat instituita prin OUG nr. 130 din iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile. Mii de romani au depus deja formularele in primele minute de la deschiderea platformei online. Ministrul Economiei, Energiei…

- Un numar de 7.000 de intreprinderi mici si mijlocii au aplicat pentru accesarea granturilor pentru capital de lucru, la 10 minute de la lansarea aplicatiei, a anuntat, joi, pe Facebook, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. Este vorba despre Masura 2 “Granturi pentru…

- „Asa cum v-am spus la sedinta trecuta, am lansat prima etapa a apelului. Pana in momentul de fata, sunt inscrise peste 30.000 de companii. Suntem in negociere cu Ministerul Fondurilor Europene si speram sa finalizam saptamana aceasta contractul intre Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Economiei…

- Includerea achizitiei de echipamente si utilaje in cheltuielile eligibile pentru granturile de capital de lucru pentru intreprinderile mici si mijlocii din proiectul de ajutor financiar de 350 de milioane de euro reprezinta un ajutor de investitii mascat in capital de lucru, a declarat, luni, presedintele…

- Ministrul Economiei spune ca 13.500 de companii a accesat deja aplicatia pentru cele 3 scheme de ajutor de stat: ”Estimam ca vom ajunge la aproape 100.000 companii” Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat miercuri ca circa 13.500 de companii s-au…