Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, sustine ca momentul pentru liberalizarea pietei energiei este unul "prielnic", avand in vedere pretul scazut pe pietele europene. El acuza opozitia unor operatori de pe aceasta piata care vor sa mentina preturi ridicate, desi ei cumpara energia mai ieftin, si anunta…

- Ministrul Economiei a fost chemat in Parlament de grupul deputatilor USR, iar tema dezbaterilor este "Masurile economice post-COVID si perspective de insanatosire a economiei romanesti". In cadrul dialogului, ministrul Economiei, Virgil Popescu, sustine ca momentul pentru liberalizarea pietei…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, este invitat sa participe luni, in plenul Camerei Deputatilor, la "Ora Guvernului".Dezbaterea va avea loc luni, incepand cu ora 17,00. Ministrul Economiei a fost chemat in Parlament de grupul USR, iar tema dezbaterilor…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a spus ca IMM-urile vor avea la dispoziție, sub forma de granturi din fonduri europene, suma de un miliard de euro, in viitorul pachet de relansare economica pregatit de Guvern. Banii urmeaza sa fie imparțiți in trei proiecte.

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, spune ca va exista un pachet de ajutor pentru IMM-uri cu un buget pentru granturi nerambursabile de 1 miliard de euro, banii urmand sa fie...

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intentioneaza ca in cursul lunii iulie sa inceapa evaluarea proiectelor pentru IMM-urile ce vor accesa granturi nerambursabile, astfel incat infuzia de bani in economie sa fie mai rapida.Ministerul de resort pregateste un pachet de…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intentioneaza ca in cursul lunii iulie sa inceapa evaluarea proiectelor pentru IMM-urile ce vor accesa granturi nerambursabile, astfel incat infuzia de bani in economie sa fie mai rapida. Ministerul de resort pregateste…

- Presedintele Klaus Iohannis discuta miercuri, de la ora 12:30, cu premierul, cu mai multi ministri si cu seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta Raed Arafat masurile luate ca urmare a prelungirii starii de urgenta. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va avea miercuri, 15…