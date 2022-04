Stiri pe aceeasi tema

- Industria de armament din Romania poate sa fabrice pentru MApN ”munitie cu efect perforant termobarica”. Anunțul ministrului Romania a testat munitia cu efect perforant termobaric, un produs pe care este gata sa-l fabrice pentru Ministerul Apararii Nationale a transmis Ministerul Economiei, pe pagina…

