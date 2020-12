Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al Economiei, Virgil Popescu, a transmis luni, ca liberalizarea pieței de energiei de la 1 ianuarie 2021 le va aduce romanilor facturi la energie mai mici cu 1 ban/kWh. „Da, facturi mai mici pentru romani!”, spune ministrul. CITEȘTE ȘI: Efecte neasteptate: Ce se intampla in…

- „Vești bune pentru romani! Hidroelectrica a anunțat azi ca va reduce prețul la energia electrica. Facturi mai mici la energia electrica! Ii felicit pe cei de la Hidroelectrica care au facut un nou pas, se manifesta activ pe piața de furnizare și au venit cu o oferta buna pentru romani. Odata cu liberalizarea…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, si ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, vor sustine sambata, la ora 13:30, o conferinta de presa. Conferinta va avea ca tema situatia Elcen. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca in ceea ce priveste Elcen…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) cere ajutor din partea Guvernului in cel mai scrut timp pentru a evita „falimentul in lanț” de la inceputul anului viitor. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen',…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a fost testat pozitiv la SARS-COV2. Anunțul a fost facut luni, chiar de acesta pe pagina sa de Facebook. „Astazi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul si sunt increzator ca va fi bine. Sambata am fost testat pentru…

- Ministrul Wconomiei, Virgil Popescu, a anuntat luni ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. „Aveti grija mare de fiecare dintre voi. Masca va poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu iarta“.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, i-a solicitat premierului, miercuri, in sedinta de guvern, redeschiderea apelului la schema 1 pentru IMM-uri, privind acordarea de microgranturi pentru IMM-uri, prin includerea in randul apelantilor eligibili si a companiilor care s-au infiintat in cursul anului…

- Europarlamentarul Mihai Tudose lanseaza un atac la adresa Guvernului PNL și arata ca, la nivel guvernamental, s-a schimbat strategia privind petrochimia Romaniei, dar asta se intampla dupa ce, la Bruxelles, europarlamentarii s-au batut sa obțina fonduri pentru infrastructura de gaze naturale.Citește…