Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Bode a anuntat pe pagina sa de Facebook ca a fost diagnosticat cu coronavirus. Ministrul Transporturilor spune ca se simte bine si ca nu prezinta simptome specifice. "In urma unor analize periodice pe care le-am facut in cursul acestei zile, in aceasta seara am primit rezultatul ultimului…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a fost testat pozitiv la SARS-COV2. Anunțul a fost facut luni, chiar de acesta pe pagina sa de Facebook. „Astazi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul si sunt increzator ca va fi bine. Sambata am fost testat pentru…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu anunta luni, intr-o postare pe Facebook, ca a fost diagnosticat cu COVID-19. ”Masca va poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iarta””, a precizat el. Executivul a transmis ca membrii Cabinetului nu se incadreaza in definitia contactilor directi,…

- Virgil Popescu a scris pe pagina sa de Facebook ca a avut simptome de gripa duminica seara, dar ca starea sa de sanatate nu este grava si este nerabdator sa se intoarca la munca. "Astazi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul și sunt increzator ca va fi bine. Sambata am…

- ”Astazi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul si sunt increzator ca va fi bine. Sambata am fost testat pentru plecarea in Israel. Testul a fost negativ. Duminica noaptea am avut simptome de gripa. Astazi am facut un nou test, care a iesit pozitiv. Nu am simptome grave, pentru moment.…

- Ministrul Economiei a anunțat pe Facebook ca luni a fost diagnosticat cu coronavirus. Virgil Popescu spune ca nu are simptome grave și ca este increzator ca va trece peste aceasta perioada. „Astazi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul și sunt increzator ca va fi bine. Sambata am…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat pe Facebook ca a fost infectat cu coronavirus."Astazi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul și sunt increzator ca va fi bine. Sambata am fost testat pentru plecarea in Israel. Testul a fost negativ. Duminica noaptea am avut simptome…

- Ziarul Unirea Noi MASURI de prevenție anti-COVID, in Aiud. Masca, obligatorie in spațiile publice aglomerate Ca urmare a numarului ridicat de infectari cu virusul pandemic din aceasta ultima perioada, in Aiud, CLSU a dispus o lista de masuri pentru protejarea cetațenilor. Urmare a creșterii numarului…