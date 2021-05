Stiri pe aceeasi tema

- “Pentru Start-up Nation datoriile dateaza din 2018. La inceputul anului aveam 873 de milioane de lei de plata. Am reusit sa prindem in bugetul pe anul acesta 642 de milioane de lei pentru plata datoriilor. Si in doar o singura luna, de cand avem si buget pe anul 2021 si s-a infiintat oficial ministerul,…

- Presedintele executiv al ANEIR, Mihai Ionescu, este foarte deranjat ca punem capat unei mafii care capusa banii publici din Ministerul Economiei si este normal sa se supere pentru ca "reforma supara mafiile puternice bransate la banii contribuabilului", considera ministrul de resort, Claudiu Nasui. Acesta…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului face plațile din cadrul Start-Up Nation doar daca beneficiarii demonstreaza crearea locurilor de munca. De aceea, ministerul spune ca firmele care au depus documenția spre decontare sa transmita catre agențiile teritoriale raspunsurile la solicitarile…

- ”Am inceput si platile pentru programul Start-Up Nation. Subliniez ca e vorba de o masura de ajutor a statului roman, care s-a facut dupa ureche si astfel s-a ajuns la situatia in care platile sunt intarziate cu mai bine de 2 ani. Am decis sa platim datoriile celorlalte guvernari, care in loc sa trateze…