- Romania discuta la Bruxelles despre un pachet de sprijin direct pentru IMM-uri, in valoare de 750 de milioane de euro, sustine ministrul Economiei, Energiei si Mediului de afaceri, Virgil Popescu. "Ce va pot spune este ca discut, eu cel putin, la nivelul Ministerului Economiei, discut…

- Virgil Popescu: “Economia are o contractie de 30-40%. Dupa Paste ajungem la varful epidemiei, dupa care am putea vorbi de o panta descendenta a acestei crize” Economia are o contractie cuprinsa intre 30 si 40%, iar dupa ce va fi atins varful epidemiei iar aceasta criza ar putea intra pe…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, avertizeaza ca economia inregistreaza scaderi vizibile, iar in acest moment vorbim de o contractie cuprinsa intre 30 si 40%. "Suntem, evident ca suntem afectati, chiar foarte afectati. A scazut practic economia, putem sa spunem ca are o contractie deja intre 30 si…

- Certificatul de situatie de urgenta va fi necesar companiilor afectate de situația economica generata de criza coronavirus COVID-19 in Romania, incepand din luna aprilie 2020. Certificatul de situatie de urgenta va fi emis de Ministerul Economiei și va fi necesar companiilor pentru a putea obține apoi…

- ​Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a transmis un mesaj de încredere și de responsabilitate în contextul decretarii starii de urgența, anunțând faptul ca Executivul va pregati un set de masuri economice pentru a sprijini societațile economice afectate…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, anunța pregatirea unui set de masuri economice pentru a veni in sprijinul companiilor afectate de criza coronavirusului. „Economia trebuie sa mearga mai departe, contractele sa ramana in vigoare, industria sa produca", declara ministrul…