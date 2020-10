Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre o schema de ajutor de stat instituita prin OUG nr. 130 din iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile. Mii de romani au depus deja formularele in primele minute de la deschiderea platformei online. Ministrul Economiei, Energiei…

- Un numar de 7.000 de intreprinderi mici si mijlocii au aplicat pentru accesarea granturilor pentru capital de lucru, la 10 minute de la lansarea aplicatiei, a anuntat, joi, pe Facebook, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. Este vorba despre Masura 2 “Granturi pentru…

- Peste 29.000 de aplicanti s-au inscris pentru accesarea fondurilor nerambursabile din cadrul primei masuri din schema de granturi, iar pentru a doua masura s-au inscris circa 18.000 de aplicanti, a scris joi Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, pe Facebook."29.250…

- Ministrul Economiei: 7.500 de solicitari au fost depuse in programul de microgranturi, in primele ore de la lansare. Cați bani sunt disponibili Un numar de 7.500 de cereri au fost depuse in primele doua ore de la debutul programului de microgranturi, a declarat, luni, ministrul Economiei, Energiei si…

- Sectorul energetic mondial isi va indrepta atentia spre Marea Neagra, odata cu descoperirile recente de gaze ale turcilor si bulgarilor, a declarat, luni, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la deschiderea conferintei online FOREN 2020. "Aici, in Romania,…

- Președintele Klaus Iohannis va avea marți, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, o ședința de lucru cu Prim-ministrul Romaniei, Ludovic Orban, Viceprim-ministrul Raluca Turcan, Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cițu, Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, Ministrul…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a anunțat ca guvernul nu ia inca in calcul redeschiderea restaurantelor. Asta pentru ca regulile nu se respecta nici macar pe terase, noteaza B1 TV.Ministrul Economiei a spus ca lucrurile trebuiesc luate pas cu pas și ca deschiderea…