Ministrul Economiei: Am fost testat pozitiv cu COVID-19; nu am simptome grave, pentru moment

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a fost testat pozitiv la SARS-COV2, potrivit unui anunt facut de acesta pe pagina sa de Facebook. „Astazi am fost testat pozitiv cu COVID – 19. Am urmat protocolul si sunt increzator ca va fi bine. Sambata am fost testat pentru plecarea…

