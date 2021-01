Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a scris pe Facebook o postare in care spune ca statul a promis niște bani oamenilor și este normal sa li-i se dea. El a spus ca a lucrat, alaturi de echipa de la Minister, pentru deblocarea schemelor de ajutor de stat Covid-19. „Cum deblocam ajutorul de stat COVID?…

- Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a declarat ca la întâlnirea de joi cu președintele Klaus Iohannis a fost o discuție despre prioritatile fiecarui ministru, subliniind ca el i-a transmis șefului statului ca ”principalul nostru obiectiv este sa deblocam schemele de ajutor de stat”.…

- Claudiu Nasui a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, despre intalnirea pe care mai multi ministri au avut-o cu presedintele Klaus Iohannis si a raspuns: ”A fost o relatie institutionala, o relatie corecta. Am avut o discutie despre prioritatile fiecarui ministru, am spus si eu cele care sunt relevante…

- ”Eu imi doresc cat mai repede, pentru sanatatea economiei noastre. Dar trebuie sa ascultam de epidemiologi. Epidemiologii trebuie sa ne spuna. (...) In momentul in care sanatatea romanilor nu este pusa in pericol, deschidem tot. Eu imi doresc lucrul asta cat mai curand. Sanatatea trebuie sa fie pe…

- ​Ministrul Economiei, Claudiu Nasui (USR), a declarat, la Digi24, ca se afla în situația de a distruibui ajutoarele de stat pentru IMM, „în niște blocaje masive”, dupa ce fostul Guvern Orban (PNL) a dat ordonanțe de urgența prin care a promis aceste fonduri nerambursabile. Citește…

- Claudiu Nasui este primul ministru care a implementat startegia ceruta de premierul Florin Cițu pentru elaborarea unor controale amanunțite la instituții de stat la Centrul Național de Invațamant Turistic, instituție aflata sub controlul adirect al Ministerului Economiei.Aceasta instituție a acordat,…

- Claudiu Nasui a declarat ca exista un blocaj pe masura 2 a schemei de ajutor financiar pentru intreprinderile mici si mijlocii, in contextul pandemiei, fiind 18.000 de cereri pe aceasta masura, iar ritmul este foarte lent, de 90 cereri pe zi. Ministrul Economiei a adaugat ca exista cateva planuri…

- ​Guvernul nu a alocat fonduri în plus pentru Ministerul Economiei nici la rectificarea bugetara aprobata luni seara, a treia pe acest an, dar ministrul Virgil Popescu da asigurari ca antreprenorii din programul de finanțare Start-Up Nation 2018-2019 își vor primi banii. Citește mai…